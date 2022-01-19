В Італії хакер підʼєднався до Zoom-конференції сенаторів і увімкнув політикам хентай-порно

Пекельце

Final Fantasy Wiki

В Італії невідомий зірвав онлайн-захід сенату і увімкнув політикам хентай-порно з персонажами відеоігор. Про це повідомляє Vice та The Gamer.

На відео був зображений секс персонажа відеогри Final Fantasy VII Тіфи Локхарт. Воно тривало кілька секунд, перш ніж спікер зрозумів, що відбувається, і організатори почали намагатися видалити людину, яка транслює відео — профіль хакера був під імʼям Алекса Спенса. Поки його намагались видалити, він увімкнув ще одне хентай-порно за участю Сян Лін із гри Genshin Impact. Потім все ж «Алекса Спенса» вигнали з конференції.

На онлайн-заході, який відбувся 17 січня, були присутні політики партії «Рух пʼяти зірок», вчені та один лауреат Нобелівської премії Джорджіо Парізі, які обговорювали результати медичних та наукових досліджень, а також питання їх швидкої доступності і надійності. Сенатор Марія Лаура Мантовані повідомила журналістам, що через цю «хакерську атаку» звернеться до поліції.

Фрагмент відео можна переглянути тут.

Це не вперше, коли політикам та іншим державним діячам (не тільки італійським) переривають заходи у Zoom. Так, наприклад, у серпні 2020 року пранкери транслювали порно під час онлайн-засідання суду над чоловіком, який зламав Twitter-акаунти низки знаменитостей.

Загалом з початку пандемії і роботи у дистанційному режимі у Zoom трапляються інциденти, які потім потрапляють у новини: у США адвокат зʼявився на засіданні суду в масці сумного кошеняти, а конгресмен не впорався з налаштуваннями та виступав вниз головою; у Новій Зеландії міністр перервала інтервʼю — до кімнати увірвався син із морквою у формі фалоса. З канадським депутатом Вільямом Амосом двічі трапився інцидент у Zoom: одного разу він зʼявився оголеним, а наступного разу помочився під час онлайн-засідання.