В Італії хакер підʼєднався до Zoom-конференції сенаторів і увімкнув політикам хентай-порно

В Італії невідомий зірвав онлайн-захід сенату і увімкнув політикам хентай-порно з персонажами відеоігор. Про це повідомляє Vice та The Gamer.

На відео був зображений секс персонажа відеогри Final Fantasy VII Тіфи Локхарт. Воно тривало кілька секунд, перш ніж спікер зрозумів, що відбувається, і організатори почали намагатися видалити людину, яка транслює відео — профіль хакера був під імʼям Алекса Спенса. Поки його намагались видалити, він увімкнув ще одне хентай-порно за участю Сян Лін із гри Genshin Impact. Потім все ж «Алекса Спенса» вигнали з конференції.