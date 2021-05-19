У підручнику з української мови знайшли посилання на порносайт, але автори тут ні до чого. Що відбувається?

У підручнику з української мови для 10 класу помітили посилання, яке веде на сайт з порнографією. У підручнику 2018 року авторства Олександра Авраменка це посилання розмістили в кінці тексту «Шкільний дрес-код: чи потрібна учням форма?» на 189 сторінці.

Увагу на це звернув користувач соцмережі Tik-Tok toxacheep.

У підручнику вказано посилання novomirgorod.com — саме воно веде на сайт із «дорослим» контентом.

Скриншот

Дані сервісу Web Archive вказують на те, що до 2019 року на цьому домені був розміщений новинний портал міста Новомиргород. Імовірно, власники не продовжили термін дії домену і закинули сайт. Уже в листопаді 2019 року портал переїхав на домен novomyrgorod.com, а на novomirgorod.com, який вказаний у підручнику, з осені 2020 роки зʼявився порноконтент. Автори підручника не могли цього передбачити.

Сам Олександр Авраменко згодом написав у Facebook, що йому «боляче» через такі «метаморфози» із посиланням. Він також повідомив, що видавництво «Грамота» два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції з проханням заблокувати порносайт.