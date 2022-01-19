В Италии хакер подсоединился к Zoom-конференции сенаторов и включил политикам хентай-порно

В Италии неизвестный сорвал онлайн-мероприятие сената и включил политикам хентай-порно с персонажами видеоигр. Об этом сообщает Vice и The Gamer.

На видео был запечатлен секс персонажа видеоигры Final Fantasy VII Тифы Локхарт. Оно длилось несколько секунд, прежде чем спикер понял, что происходит, и организаторы начали пытаться удалить человека, который транслировал видео — профиль хакера был под именем Алекса Спенса. Пока его удаляли, он включил еще одно хентай-порно с участием Сян Лин из игры Genshin Impact. Затем все же «Алекса Спенса» выгнали из конференции.