Канадський депутат помочився під час онлайн-засідання парламенту. У квітні він ходив голим перед колегами

Член канадського парламенту Вільям Амос знову потрапив у незручну ситуацію. Він помочився перед колегами під час онлайн-засідання Палати громад, не знаючи, що камера компʼютера фіксує весь процес.

Про це пише CNN.

Амосу довелося вибачатися і обіцяти «розібратися з проблемою». Він вирішив тимчасово залишити пост в комітеті справ ветеранів і секретаря міністра промисловості.

«Під час засідання, перебуваючи у себе вдома, я помочився в туалеті, не усвідомлюючи, що веб-камера включена. Мені дуже соромно за свої дії. Це було випадково і нічого не було видно, але це абсолютно неприйнятно», — написав депутат у Twitter.

Минулого місяця Амос вже потрапляв у скандал через «ігнорування» веб-камери. Під час онлайн-засідання він постав перед колегами у голому вигляді на тлі прапора Квебека, муніципалітет якого він представляє. Амос назвав це «прикрою помилкою» і заявив, що переодягався після пробіжки.