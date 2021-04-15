Депутат парламенту Канади зʼявився оголеним на онлайн-засіданні. Він пояснив це перевдяганням після пробіжки

У Канаді член парламенту Вільям Амос голим брав участь у засіданні Палати громад. Про це повідомляє ABC News.

Вільям Амос представляє муніципалітет Понтіак у Квебеку з 2015 року. Чергове засідання Палати у форматі відеоконференції відбулось у середу, 14 квітня — тоді колеги і побачили його повністю оголеним.

На скріншоті видно, що Амос стоїть за столом між прапорами Квебеку і Канади, його інтимні частини приховані, ймовірно, мобільним телефоном, який він тримає у руці.

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Згодом депутат надіслав колегам електронного листа, у якому заявив, що «це була прикра помилка».