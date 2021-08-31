У Новій Зеландії міністр перервала Zoom-інтервʼю — до кімнати увірвався син із морквою у формі фалоса

У Новій Зеландії міністр соціального розвитку Кармель Сепулоні давала у прямому етері через Zoom інтервʼю, однак до кімнати увійшов її син і почав розмахувати морквиною у формі фалоса.

Про це повідомляє The Guardian.

Син сміявся і розмахував морквиною дивної форми — форми фалоса. Такий овоч він знайшов вдома серед продуктів. Сепулоні у цей момент намагалась опустити морквину, однак син знову її показував у камеру.

«Ох же цей момент, коли ви даєте інтервʼю у прямому ефірі через Zoom, і ваш син входить в кімнату, кричить і тримає в руках деформовану морквину у формі чоловічої частини тіла. Так, ми майже боролися через морквину на камеру, і так, я сміюся з цього зараз, але не тоді!» — написала сама Сепулоні у Twitter і опублікувала відео інциденту.