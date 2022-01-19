В Италии хакер подсоединился к Zoom-конференции сенаторов и включил политикам хентай-порно

Пекельце

Final Fantasy Wiki

В Италии неизвестный сорвал онлайн-мероприятие сената и включил политикам хентай-порно с персонажами видеоигр. Об этом сообщает Vice и The Gamer.

На видео был запечатлен секс персонажа видеоигры Final Fantasy VII Тифы Локхарт. Оно длилось несколько секунд, прежде чем спикер понял, что происходит, и организаторы начали пытаться удалить человека, который транслировал видео — профиль хакера был под именем Алекса Спенса. Пока его удаляли, он включил еще одно хентай-порно с участием Сян Лин из игры Genshin Impact. Затем все же «Алекса Спенса» выгнали из конференции.

На онлайн-мероприятии, которое состоялось 17 января, присутствовали политики партии «Движение пяти звезд», ученые и один лауреат Нобелевской премии Джорджио Паризи, которые обсуждали результаты медицинских и научных исследований, а также их скорую доступность и надежность. Сенатор Мария Лаура Мантовани сообщила журналистам, что из-за этой «хакерской атаки» обратится в полицию.

Фрагмент видео можно посмотреть здесь.

Это не первый раз, когда политикам и другим государственным деятелям (не только итальянским) прерывают мероприятия в Zoom. Так, например, в августе 2020 года пранкеры транслировали порно во время онлайн-заседания суда над мужчиной, который взломал Twitter-аккаунты ряда знаменитостей.

В целом с начала пандемии и работы в дистанционном режиме в Zoom случаются инциденты, которые затем попадают в новости: в США адвокат появился на заседании суда в маске печального котенка, а конгрессмен не справился с настройками и выступал вниз головой; в Новой Зеландии министр прервала интервью — в комнату ворвался сын с морковью в форме фаллоса. С канадским депутатом Уильямом Амосом дважды случился инцидент в Zoom: однажды он появился обнаженным, а в следующий раз помочился во время онлайн-заседания.