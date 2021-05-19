В учебнике по украинскому языку нашли ссылку на порносайт, но авторы тут ни при чем. Что происходит?

В учебнике по украинскому языку для 10 класса заметили ссылку, которая ведет на сайт с порнографией. В учебнике 2018 года авторства Александра Авраменко эту ссылку разместили в конце текста «Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?» на 189 странице.

Внимание на это обратил пользователь соцсети Tik-Tok toxacheep.

В учебнике указана ссылка novomirgorod.com — именно она ведет на сайт со «взрослым» контентом.

Скриншот

Данные сервиса Web Archive указывают на то, что до 2019 года на этом домене находился новостной портал города Новомиргород. Вероятно, владельцы не продлили срок действия домена и забросили сайт. Уже в ноябре 2019 года портал переехал на домен novomyrgorod.com, а на novomirgorod.com, который указан в учебнике, с осени 2020 года появился порноконтент. Авторы учебника не могли этого предвидеть.