В Канаде суд запретил отцу-антивакцинатору видеться с сыном из-за отсутствия прививки от коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Moment / Getty Images
В Канаде Верховный суд Квебека временно запретил отцу видеться с 12-летним сыном из-за отсутствия прививки от коронавируса.
Об этом сообщает газета Le Devoir.
Суд принял такое решение в конце декабря, запрет действует как минимум до начала февраля.
Как отмечается, родители мальчика разведены, подросток живет с матерью, а отец имел право видеться с сыном раз в две недели в выходные и еще в течение недели на период праздников.
Именно отец подал в суд — он хотел увеличить количество дней, которые может проводить с сыном. Однако мать ребенка выступила против этого. Кроме того, она попросила суд приостановить право мужчины на доступ к сыну, поскольку он не привился от коронавируса, является «антивакцинатором» и «приверженцем теории заговора». В подтверждение своих слов она предоставила скриншоты со страницы мужчины в Facebook.
Суд решил, что хотя подросток получил две дозы вакцины от коронавируса, этого может быть недостаточно в условиях распространения варианта «Омикрон». К тому же мальчик живет в семье, где есть еще двое детей младше 5 лет, которые по возрасту не могут получить прививку. Свое решение судья принял в пользу всех троих детей.
В то же время судья отметил, что приостановление прав доступа отца должно быть «кратковременным» из-за быстрого развития эпидемической ситуации.
По словам юриста Сильвы Ширм, специализирующейся на семейном праве, это первое судебное решение, лишающее родителей прав доступа в связи с вакцинацией.
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