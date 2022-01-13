В Канаде суд запретил отцу-антивакцинатору видеться с сыном из-за отсутствия прививки от коронавируса

Пекельце

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В Канаде Верховный суд Квебека временно запретил отцу видеться с 12-летним сыном из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Об этом сообщает газета Le Devoir.

Суд принял такое решение в конце декабря, запрет действует как минимум до начала февраля.

Как отмечается, родители мальчика разведены, подросток живет с матерью, а отец имел право видеться с сыном раз в две недели в выходные и еще в течение недели на период праздников.

Именно отец подал в суд — он хотел увеличить количество дней, которые может проводить с сыном. Однако мать ребенка выступила против этого. Кроме того, она попросила суд приостановить право мужчины на доступ к сыну, поскольку он не привился от коронавируса, является «антивакцинатором» и «приверженцем теории заговора». В подтверждение своих слов она предоставила скриншоты со страницы мужчины в Facebook.

Суд решил, что хотя подросток получил две дозы вакцины от коронавируса, этого может быть недостаточно в условиях распространения варианта «Омикрон». К тому же мальчик живет в семье, где есть еще двое детей младше 5 лет, которые по возрасту не могут получить прививку. Свое решение судья принял в пользу всех троих детей.

В то же время судья отметил, что приостановление прав доступа отца должно быть «кратковременным» из-за быстрого развития эпидемической ситуации.

По словам юриста Сильвы Ширм, специализирующейся на семейном праве, это первое судебное решение, лишающее родителей прав доступа в связи с вакцинацией.