В Сингапуре британца отправили в тюрьму за отказ надевать маску

В Сингапуре суд приговорил британца к шести неделям тюрьмы после того, как он неоднократно нарушал антикоронавирусные протоколы, отказываясь носить маску на публике.

Об этом сообщает CNN.

40-летнего Бенджамина Глинна признали виновным по четырем пунктам обвинения: в том, что он не надевал маску в поезде в мае и на судебном заседании в июле, а также в причинении неудобств и угроз в адрес государственных служащих. Ранее суд назначил ему из-за несколько агрессивного поведения еще и психиатрическую экспертизу.

Сам мужчина все обвинения называет незаконными и требует, чтобы ему вернули паспорт, чтобы он мог вернуться в Великобританию.