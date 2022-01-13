В Канаде суд запретил отцу-антивакцинатору видеться с сыном из-за отсутствия прививки от коронавируса

В Канаде Верховный суд Квебека временно запретил отцу видеться с 12-летним сыном из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Об этом сообщает газета Le Devoir.

Суд принял такое решение в конце декабря, запрет действует как минимум до начала февраля.

Как отмечается, родители мальчика разведены, подросток живет с матерью, а отец имел право видеться с сыном раз в две недели в выходные и еще в течение недели на период праздников.

Именно отец подал в суд — он хотел увеличить количество дней, которые может проводить с сыном. Однако мать ребенка выступила против этого. Кроме того, она попросила суд приостановить право мужчины на доступ к сыну, поскольку он не привился от коронавируса, является «антивакцинатором» и «приверженцем теории заговора». В подтверждение своих слов она предоставила скриншоты со страницы мужчины в Facebook.