«Помогло избавиться от болей в коленях». В Индии мужчина заявил, что 11 раз вакцинировался от коронавируса

В Индии мужчина заявил, что получил 11 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

65-летний почтальон Брахмдео Мандал заявил, что получил 11 доз вакцины в штате Бихар: эти уколы якобы помогали ему избавиться от боли и «остаться здоровым». Мужчина утверждал, что у него не было никаких побочных эффектов, и рассказал, что в свое время был «практикующим шарлатаном» и «знал кое-что о болезнях».

«После уколов у меня исчезли боли в теле. Раньше у меня болели колени — я ходил с тростью. Теперь нет. Чувствую себя хорошо», — добавил мужчина.