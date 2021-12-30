У Греції поліцейський без маски штрафував за відсутність маски. Тепер він заплатить штраф

У Греції на €300 оштрафували співробітника поліції, який носив маску на підборідді, коли штрафував хлопця за її відсутність. Про це 30 грудня повідомив міністр з питань захисту населення країни Такіс Теодорікак.

Поліцейському з міста Салоніки також призначили дисциплінарний контроль і вирішили перевести в іншу службу.

Коли відео із поліцейським почало ширитись мережею — разом із невдовольством користувачів, у справу втрутився міністр з питань захисту населення. До обовʼязків правоохоронця входило штрафувати людей за відсутність маски.