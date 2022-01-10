У США жінка перевозила у багажнику 13-річного сина із коронавірусом — не хотіла від нього заразитись

У США, у штаті Техас, жінці висунули звинувачення у тому, що вона наразила 13-річного сина на небезпеку — після того, як у нього виявили коронавірус, вона перевозила його у багажнику, щоб не заразитися.

Про це повідомляє CTV News із посиланням на дані прокуратури.

Ідеться про 41-річну Сару Бім. 3 січня жінка приїхала на полігон для тестування на коронавірус, а співробітниця служби охорони здоровʼя підійшла до авто і побачила дитину у багажнику. Працівники полігону сказали, що не зроблять дитині тест, поки хлопця не витягнуть із багажника і не помістять на заднє сидіння автомобіля — мати так і зробила, але поліцію все одно викликали.