У Канаді суд заборонив батьку-антивакцинатору бачитися із сином через відсутність щеплення від коронавірусу

У Канаді Верховний суд Квебеку тимчасово заборонив батьку бачитися з 12-річним сином через відсутність щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє газета Le Devoir.

Суд ухвалив рішення наприкінці грудня, заборона діятиме щонайменше до початку лютого.

Як зазначається, батьки хлопчика розлучені, підліток живе з матірʼю, а батько мав право бачитися із сином раз на два тижні у вихідні та ще протягом тижня на період свят.

Саме батько подав до суду — він хотів збільшити кількість днів, коли він може бути із сином. Проте мати дитини виступила проти цього. Окрім цього, вона попросила суд призупинити право чоловіка на доступ до сина, оскільки він не щепився від коронавірусу, є «антивакцинатором» і «прихильником теорії змови». На підтвердження своїх слів вона надала скриншоти зі сторінки чоловіка у Facebook.