У Канаді суд заборонив батьку-антивакцинатору бачитися із сином через відсутність щеплення від коронавірусу

Пекельце

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У Канаді Верховний суд Квебеку тимчасово заборонив батьку бачитися з 12-річним сином через відсутність щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє газета Le Devoir.

Суд ухвалив рішення наприкінці грудня, заборона діятиме щонайменше до початку лютого.

Як зазначається, батьки хлопчика розлучені, підліток живе з матірʼю, а батько мав право бачитися із сином раз на два тижні у вихідні та ще протягом тижня на період свят.

Саме батько подав до суду — він хотів збільшити кількість днів, коли він може бути із сином. Проте мати дитини виступила проти цього. Окрім цього, вона попросила суд призупинити право чоловіка на доступ до сина, оскільки він не щепився від коронавірусу, є «антивакцинатором» і «прихильником теорії змови». На підтвердження своїх слів вона надала скриншоти зі сторінки чоловіка у Facebook.

Суд вирішив, що хоч підліткок щепився двома дозами вакцини від коронавірусу, цього може бути недостатньо в умовах поширення варіанту «Омікрон». До того ж хлопчик живе в родині, де є ще двоє дітей віком до 5 років, які за віком не можуть отримати щеплення. Своє рішення суддя ухвалив на користь усіх трьох дітей.

Водночас суддя наголосив, що призупинення прав доступу батька має бути «короткочасним» через швидкий розвиток епідемічної ситуації.

За словами юристки Сильви Ширм, яка спеціалізується на сімейному праві, це перше судове рішення, яке позбавляє батьків прав доступу у звʼязку з вакцинацією.