«Допомогло позбутись болю в колінах». В Індії чоловік заявив, що 11 разів вакцинувався від коронавірусу

В Індії чоловік заявив, що отримав 11 доз вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

65-річний листоноша Брахмдео Мандал заявив, що отримав 11 доз вакцини у штаті Біхар: ці уколи нібито допомагали йому позбутися болю і «залишитися здоровим». Чоловік стверджував, що він не мав жодних побічних ефектів, і розповів, що свого часу був «практикуючим знахарем» і «знав дещо про хвороби».

«Після уколів у мене зникли болі в тілі. Раніше у мене боліли коліна — я ходив із ціпком. Тепер ні. Почуваюся добре», — додав чоловік.