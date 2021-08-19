У Сінгапурі британця відправили до вʼязниці за відмову вдягати маску

У Сінгапурі суд засудив британця до шести тижнів вʼязниці після того, як він неодноразово порушував протикоронавірусні протоколи, відмовляючись носити маску на публіці.

Про це повідомляє CNN.

40-річного Бенджаміна Глінна визнали винним за чотирма пунктами звинувачення: у тому, що він не одягав маску в поїзді у травні і на судовому засіданні у липні, а також у заподіянні незручностей і погроз на адресу державних службовців. Раніше суд призначив йому через дещо агресивну поведінку ще й психіатричну експертизу.

Сам чоловік всі звинувачення називає незаконними і вимагає, щоб йому повернули паспорт, щоб він міг повернутися до Великої Британії.