«Помогло избавиться от болей в коленях». В Индии мужчина заявил, что 11 раз вакцинировался от коронавируса

Пекельце

International Monetary Fund / Flickr

В Индии мужчина заявил, что получил 11 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

65-летний почтальон Брахмдео Мандал заявил, что получил 11 доз вакцины в штате Бихар: эти уколы якобы помогали ему избавиться от боли и «остаться здоровым». Мужчина утверждал, что у него не было никаких побочных эффектов, и рассказал, что в свое время был «практикующим шарлатаном» и «знал кое-что о болезнях».

«После уколов у меня исчезли боли в теле. Раньше у меня болели колени — я ходил с тростью. Теперь нет. Чувствую себя хорошо», — добавил мужчина.

Представитель сферы здравоохранения заявил, что уже удалось подтвердить не менее 8 прививок мужчины. Сейчас штат проводит расследование по поводу того, как это вообще стало возможным.

Вакцинация в Индии началась 16 января 2021 года. Для прививок используют в основном две вакцины местного производства: Covishield и Covaxin. Вакцинация является добровольной, укол можно сделать в более чем90 тысячах центров. Пациент должен зарегистрироваться на портале: ввести данные биометрической карты, удостоверения личности избирателя или водительского удостоверения (в общей сложности 10 документов). Предварительное расследование показало, что Мандалу удалось сделать два укола за полчаса в один день, и каждый из этих уколов был зарегистрирован на портале.

Читайте также: В Германии врач вакцинировал в аэропорту людей самодельной вакциной