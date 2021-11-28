В Германии врач вакцинировал в аэропорту людей самодельной вакциной

В Германии, в аэропорту города Любек, врач вакцинировал желающих от коронавируса самодельной вакциной. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Врача зовут Винфрид Штеккер, он профессор медицины и владелец аэропорта. Сейчас он подозревается в нарушении закона о лекарственных средствах, поскольку препарат не имеет официальной регистрации.

Вакцинировать людей он начал 27 ноября, в аэропорту собралось более 200 человек, и более 50 из них успели сделать укол до вмешательства полиции.