В Дании музей просит художника вернуть деньги, которые он украл, назвав это перформансом

В Дании художник Йенс Ханнинг взял у музея современного искусства Kunsten 534 тысячи датских крон на создание концептуальной экспозиции, но не сделал ее и скрылся с деньгами. Похищение денег он назвал акцией Take the Money And Run («Бери деньги и беги»).

Сначала в музее довольно иронично отреагировали на этот поступок художника, мол, такой перформанс имеет смысл. Впрочем, впоследствии директор музея отметил, что после завершения выставки 16 января художник должен будет вернуть все деньги, пишет ВВС.

«Он взбудоражил моих кураторов, он также немного взбудоражил меня, но я сначала посмеялся, потому что это было действительно с юмором», — сказал Лассе Андерссон, директор музея в городе Ольборг.

Однако 56-летний господин Ханнинг пообещал сохранить за собой наличные и не отдавать их никому.

«Работа в том, что я забрал их деньги», — сказал художник и призвал других людей, которые имеют «такие же жалкие условия труда, как и он, поступить так же».

Он добавил, что все предыдущие работы принесли ему всего 25 тысяч крон.

Господин Андерссон сказал ВВС, что он опровергает утверждение художника о том, что музей отказался должным образом оплатить его работу.