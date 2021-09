У Данії художник вкрав у музею $84 тисячі, назвавши це актом мистецтва. Повертати гроші він не планує

У Данії художник взяв у музею сучасного мистецтва Kunsten у місті Ольборг 534 тисячі данських крон (приблизно $84 тисячі) і не став повертати, назвавши це витвором мистецтва.

Про це повідомляє данський телеканал DR.

Єнс Ханнінг взяв гроші для того, щоб відтворити в музеї свою більш ранню роботу, яка являла собою дві скляні рамки, наповнені банкнотами — данськими кронами та євро. Робота відображала річний дохід у Данії та Австрії відповідно. Однак в результаті художник надіслав до музею коробку з цією роботою, в якій не вистачало 534 тисячі крон. Сам Ханнінг заявив, що це і є його робота, яку він перейменував у Take the Money And Run («Бери гроші та біжи»).

Згідно з угодою, художник мав повернути музею гроші після виставки, проте Ханнінг заявив, що не планує цього робити, а його нова інсталяція є протестом проти винагороди, яку йому запропонували за роботу. Він також зазначив, що сам повинен був витратити майже $4 тисячі на відтворення власної роботи.

«Чому я не можу зробити витвір мистецтва про своє власне становище? Якщо ви працюєте на який поганій роботі та вас ще просять заплатити, щоб ви туди прийшли, хапайте касу і біжіть», — підкреслив художник.

Керівництво музею зі свого боку вважає, що Ханнінг має повернути ці гроші, і розглядає можливість звернення до поліції.