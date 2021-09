У Данії музей просить художника повернути гроші, які він украв, назвавши це перформансом

У Данії художник Єнс Ханнінг взяв у музею сучасного мистецтва Kunsten 534 тисячі данських крон на створення концептуальної експозиції, але не зробив її та втік з грошима. Зникнення грошей він назвав акцією Take the Money And Run («Бери гроші та біжи»).

Спершу у музеї доволі іронічно відреагували на цей вчинок художника, мовляв, такий перформанс має зміст. Утім, згодом директор музею наголосив, що після завершення виставки 16 січня художник має повернути всі гроші, пише ВВС.

«Він розбурхав моїх кураторів, він також трохи розбурхав мене, але я спершу посміявся, тому що це було справді гумористично», — сказав Лассе Андерссон, директор музею в місті Ольборг.

Однак 56-річний пан Ханнінг пообіцяв зберегти у себе готівку та не віддавати її нікому.

«Робота в тому, що я забрав їхні гроші», — сказав художник і закликав інших людей, які мають «такі ж жалюгідні умови праці, як і він, вчинити так само».

Він додав, що всі попередні роботи принесли йому всього 25 тисяч крон.

При цьому пан Андерссон сказав ВВС, що він спростовує твердження художника про те, що музей відмовився оплатити його роботу належним чином.