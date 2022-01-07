«Допомогло позбутись болю в колінах». В Індії чоловік заявив, що 11 разів вакцинувався від коронавірусу

Пекельце

International Monetary Fund / Flickr

В Індії чоловік заявив, що отримав 11 доз вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

65-річний листоноша Брахмдео Мандал заявив, що отримав 11 доз вакцини у штаті Біхар: ці уколи нібито допомагали йому позбутися болю і «залишитися здоровим». Чоловік стверджував, що він не мав жодних побічних ефектів, і розповів, що свого часу був «практикуючим знахарем» і «знав дещо про хвороби».

«Після уколів у мене зникли болі в тілі. Раніше у мене боліли коліна — я ходив із ціпком. Тепер ні. Почуваюся добре», — додав чоловік.

Представник сфери охорони здоровʼя заявив, що вже вдалось підтвердити щонайменше 8 щеплень чоловіка. Наразі штат проводить розслідування щодо того, як це взагалі стало можливим.

Вакцинація в Індії розпочалась 16 січня 2021 року. Для щеплень використовують переважно дві вакцини місцевого виробництва: Covishield і Covaxin. Вакцинація є добровільною, укол можна зробити в понад 90 тисяч центрів. Той, хто робить щеплення, повинен зареєструватись на порталі: ввести дані біометричної карти, посвідчення особи виборця або водійського посвідчення (загалом 10 документів). Попереднє розслідування показало, що Мандалу вдалося зробити два уколи за пів години в один день, і кожен з цих уколів був зареєстрований на порталі.

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