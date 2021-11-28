У Німеччині лікар вакцинував в аеропорту людей саморобною вакциною

У Німеччині, в аеропорту міста Любек, лікар вакцинував охочих від коронавірусу саморобною вакциною. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Лікаря звати Вінфрід Штеккер, він професор медицини і власник аеропорту. Зараз його підозрюють у порушенні закону про лікарські засоби, оскільки препарат не має офіційної реєстрації.

Вакцинувати людей він почав 27 листопада, в аеропорту зібралися більше ніж 200 людей, понад 50 з яких встигли зробити укол до втручання поліції.