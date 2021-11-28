У Німеччині лікар вакцинував в аеропорту людей саморобною вакциною

У Німеччині, в аеропорту міста Любек, лікар вакцинував охочих від коронавірусу саморобною вакциною. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Лікаря звати Вінфрід Штеккер, він професор медицини і власник аеропорту. Зараз його підозрюють у порушенні закону про лікарські засоби, оскільки препарат не має офіційної реєстрації.
Вакцинувати людей він почав 27 листопада, в аеропорту зібралися більше ніж 200 людей, понад 50 з яких встигли зробити укол до втручання поліції.
Препарат він розробив у своїй лабораторії, та тестував спершу на собі, членах сімʼї і друзях, а згодом зробити щеплення погодилися кілька десятків добровольців. За словами самого Штеккера, його препарат заснований на рекомбінантному антигені, «який можна легко та дешево отримати у пробірці» (аналогічний принцип дії має американська вакцина від коронавірусу Novavax). У вересні 2020 року лікар повідомив про результати своїх досліджень в Інститут імені Пауля Ерліха, який відповідає у Німеччині за реєстрацію вакцин, але інститут у відповідь звернувся до прокуратури.
- Перед цим у Німеччині медсестра замість вакцини від коронавірусу вколола девʼятьом тисячам людей фізрозчин, а інша медсестра розбила вакцину Pfizer і підмінила її фізіологічним розчином. Інʼєкція фізрозчином не впливає на здоровʼя, оскільки фізіологічна сироватка — це розчин солоної води, що використовується в різних процедурах, приміром промивання ран, або як розчинник під час щеплень.
- У Сінгапурі медику випадково ввели пʼятикратну дозу вакцини Pfizer. Ніяких побічних ефектів виявлено не було. Внутрішнє розслідування показало — те, що трапилося, стало результатом людської помилки, що виникла через неузгоджені дії персоналу, який займався вакцинацією.