У Новій Зеландії чоловік заявив, що за день отримав 10 щеплень від коронавірусу (імовірно, за гроші)

У Новій Зеландії чоловік заявив, що за один день отримав 10 доз вакцини від коронавірусу від імені різних людей. Про це повідомляє The Guardian.

За даними журналістів, чоловік відвідав кілька центрів імунізації та, імовірно, за гроші від сторонніх людей 10 разів вакцинувався. The Guardian пише, що це досить поширена практика у країні: люди платять кошти, аби інша людина вакцинувалась від їхнього імені. У Новій Зеландії вакцини можна замовити через сайт, лікаря або звернутися до центрів прийому пацієнтів. Щоб зробити щеплення, людина має повідомити медичному працівнику своє імʼя, дату народження, адресу проживання — жодної додаткової ідентифікації (документ, що посвідчує особу, наприклад) надавати не потрібно.