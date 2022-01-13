Запорожский судья на корпоративе пел песню Михаила Круга. В суде прокомментировали: о вкусах не спорят

Пекельце

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

12 января в социальных сетях начало распространяться видео, как судья Шевченковского районного суда города Запорожье на корпоративе исполнял песню «Кольщик» российского певца Михаила Круга. Его подвергли критике за выбор композиции, а сам суд заявил, что о вкусах не спорят.

Видео первым опубликовал глава юридической фундации DeJure Михаил Жернаков, оно набрало более 300 перепостов, его публиковали даже в СМИ. На нем, кроме Круга, слышны песни Мурата Тхагалегова «За тебя калым отдам» и Елены Ваенги «Желаю».

В комментариях судей критиковали за репертуар, а 13 января на странице суда появилась публикация на этот счет. Там отметили, что на видео зафиксирован корпоратив 15 декабря по случаю Дня работника суда, мероприятие проходило в одном из ресторанов Запорожья, на праздновании присутствовали исключительно судьи, других посетителей не было. В суде отметили, что мероприятие полностью оплатили присутствующие судьи, а также, что они имеют право на отдых.

«Судьи, как и все остальные граждане Украины, имеют право на отдых и личную жизнь. Также судьи, как и все жители Украины, вправе самостоятельно выбирать музыкальные произведения, книги, фильмы, представления, которые им нравятся. О вкусах не спорят — говорит известная поговорка», — добавили в Шевченковском районном суде Запорожья.