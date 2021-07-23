Во Львове суд оштрафовал отца школьника. Парень публиковал в Instagram мемы об учителях

Галицкий районный суд Львова оштрафовал отца 15-летнего школьника за то, что его сын публиковал в соцсети Instagram мемы об учителях.

Об этом пишет Zaxid.net.

По данным материалов дела, в июле 2020 года ученик львовской школы № 10 имени святой Марии Магдалины завел страницу в Instagram, где публиковал мемы об учителях.

Сами же преподаватели подали заявление в полицию. Они расценили мемы о себе как буллинг.

Во время суда отец школьника полностью признал свою вину в невыполнение обязанностей по воспитанию детей. За это ему присудили штраф в 850 гривен, а также он должен будет уплатить 420 гривен судебного сбора. Родители школьника апелляцию на решение суда не подавали.