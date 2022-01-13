Запорізький суддя на корпоративі співав пісню Михайла Круга. У суді прокоментували: про смаки не сперечаються

12 січня у соціальних мережах почало ширитись відео, як суддя Шевченківського районного суду міста Запоріжжя на корпоративі виконував пісню «Кольщик» російського співака Михайла Круга. Його розкритикували за вибір композиції, а сам суд заявив, що про смаки не сперечаються.

Відео першим опублікував глава юридичної фундації DeJure Михайло Жернаков, воно набрало понад 300 поширень, його публікували навіть у ЗМІ. На ньому, крім Круга, чутно пісні Мурата Тхагалегова «За тебя калым отдам» та Олени Ваєнги «Желаю».