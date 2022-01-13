Запорожский судья на корпоративе пел песню Михаила Круга. В суде прокомментировали: о вкусах не спорят

12 января в социальных сетях начало распространяться видео, как судья Шевченковского районного суда города Запорожье на корпоративе исполнял песню «Кольщик» российского певца Михаила Круга. Его подвергли критике за выбор композиции, а сам суд заявил, что о вкусах не спорят.

Видео первым опубликовал глава юридической фундации DeJure Михаил Жернаков, оно набрало более 300 перепостов, его публиковали даже в СМИ. На нем, кроме Круга, слышны песни Мурата Тхагалегова «За тебя калым отдам» и Елены Ваенги «Желаю».