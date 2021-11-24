Печерский суд Киева постановил «отправить дело о нарушении карантина нах*р», а затем скрыл его из реестра

Судья Печерского районного суда Олег Белоцерковец вынес постановление по административному делу о нарушении карантина, в котором говорится, что дело нужно закрыть и «отправить нах*р».

Соответствующее решение было опубликовано на портале Единого реестра судебных решений, но сейчас его скрыли.

Сейчас на месте этого постановления стоит текст «Доступ к документу ограничен на основании письма суда, поскольку указанное постановление не соответствует оригиналу судебного решения из-за допущенной технической ошибки во время его отправки в Единый государственный реестр судебных решений».

Это решение было принято и опубликовано еще летом 2021 года. В феврале администратор заведения по адресу Парковая дорога, 2 вовремя не закрыл заведение (по этому адресу расположен популярный ночной клуб «Зеленый театр»). На судебное заседание обвиняемый не явился. Его вина была полностью доказана протоколом, рапортом и фотоснимками, но срок привлечения к административной ответственности по делу истек, из-за чего производство было закрыто.