В Новой Зеландии мужчина заявил, что за день получил 10 прививок от коронавируса (вероятно, за деньги)

Пекельце

Diana Polekhina / Unsplash

В Новой Зеландии мужчина заявил, что за один день получил 10 доз вакцины от коронавируса от имени разных людей. Об этом сообщает The Guardian.

По данным журналистов, мужчина посетил несколько центров иммунизации и за деньги от посторонних людей 10 раз вакцинировался. The Guardian пишет, что это довольно распространенная практика в стране: люди платят деньги, чтобы другой человек вакцинировался от их имени. В Новой Зеландии вакцины можно заказать через сайт, врача или обратиться в центры приема пациентов. Чтобы сделать прививку, человек должен сообщить медицинскому работнику свое имя, дату рождения и адрес проживания — никакой дополнительной идентификации (документ, удостоверяющий личность, например) не нужно показывать.

В Минздраве заявили, что серьезно относятся к этому вопросу: «Мы очень озабочены этой ситуацией и работаем с соответствующими агентствами». Министерство призвало всех, кто получил больше доз вакцины, чем рекомендовано, обратиться за медицинской помощью. Местные вакцинологи заявили, что данных о 10-кратных прививках нет, но вряд ли мужчина сильно пострадает: предполагается, что у него будет лихорадка и головная боль.

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