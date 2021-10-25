В Одессе суд обязал двух воров магнитол прочитать произведения Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона

Пекельце

«Спадщина України»

Малиновский районный суд Одессы обязал двух мужчин, которых признали виновными в краже магнитол из машин, прочитать отдельные литературные произведения.

Решение суда обнародовали 23 октября.

Речь идет об инциденте 6 января 2021 года. Тогда в Одессе из двух автомобилей на штрафплощадке двое мужчин украли магнитолы и положили их в рюкзак. Однако охрана площадки заметила воров, те бросили рюкзак и убежали. Позже они решили вернуться за украденным, там их и задержали. Первом фигуранту 23 года, не женат, детей нет, ранее не судимый. Второму 19 лет, он женат и есть ребенок, тоже без судимости.

Суд признал их виновными в краже, но освободил от трехлетнего срока в тюрьме при условии испытательного срока в один год. За этот год они должны периодически появляться для регистрации и сообщать об изменении места работы и проживания, а также прочитать следующие произведения:

Повесть «Приключения Тома Сойера», 1876 год, автор — Марк Твен;

Роман «Приключения Гекльберри Финна», 1884 год, автор — Марк Твен;

Приключенческая повесть «Белый Клык», 1906 год, автор — Джек Лондон;

Стихотворение Тараса Шевченко «Минають дні, минають ночі...», 1845 год.

Испытательный срок им дали за «искреннее раскаяние» и содействие расследованию.

Суд мотивировал свое решение следующим: он спросил у мужчин об осведомленности в литературе, однако оба сообщили, что почти ничего не читают.

«На предметные вопросы о школьной литературе они объяснили, что ничего не помнят, а первый сообщил, что не любит читать вообще. Суд делает вывод, что не по возрасту, а по развитию указанные лица являются почти детьми, со своим ограниченным внутренним миром, своими оскорбительными и уязвимыми чувствами. При определенных жизненных препятствиях такой человек, не имея жизненного опыта, не имея критического мышления, совершает достаточно тривиальные поступки, которые по своему содержанию являются очевидно общественно опасными», — пояснили в суде.

Также отмечается, что суд назначает наказание не поступкам, а личностям: «Суд считает, что они не являются лицами общественно опасными, которые способны на системное совершение уголовных преступлений против». Также во время допроса суд установил, что «они фактически по своему развитию еще несовершеннолетние дети, хотя и имеют соответствующий возраст».