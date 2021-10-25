В Одесі суд зобовʼязав двох крадіїв магнітол прочитати твори Шевченка, Марка Твена і Джека Лондона

Малиновський районний суд міста Одеси зобовʼязав двох чоловіків, яких визнали винними у крадіжці магнітол з машин, прочитати окремі літературні твори.

Рішення суду оприлюднили 23 жовтня.

Ідеться про інцидент 6 січня 2021 року. Тоді в Одесі з двох автівок на штрафмайданчику два чоловіки вкрали магнітоли та поклали їх в рюкзак. Однак охорона майданчику помітила крадіїв, ті кинули рюкзак і почали тікати. Пізніше вони вирішили повернутись за вкраденим, там їх і затримали. Першому фігуранту 23 роки, не одружений, дітей не має, раніше не судимий. Другому 19 років, він одружений та має дитину, також без судимості.

Суд визнав їх винними у крадіжці, однак звільнив від трирічного терміну у вʼязниці за умови випробувального терміну в один рік. За цей рік вони повинні періодично зʼявлятись для реєстрації та повідомляти про зміну місця роботи і проживання, а також перечитати наступні твори:

Повість «Пригоди Тома Соєра», 1876 рік, автор — Марк Твен;

Роман «Пригоди Гекльберрі Фінна», 1884 рік, автор — Марк Твен;

Пригодницька повість «Біле Ікло», 1906 рік, автор — Джек Лондон;

Вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі …», 1845 рік.

Випробувальний термін їм дали через «щире каяття» і сприяння розслідуванню.