В Одессе суд обязал двух воров магнитол прочитать произведения Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона

Малиновский районный суд Одессы обязал двух мужчин, которых признали виновными в краже магнитол из машин, прочитать отдельные литературные произведения.

Решение суда обнародовали 23 октября.

Речь идет об инциденте 6 января 2021 года. Тогда в Одессе из двух автомобилей на штрафплощадке двое мужчин украли магнитолы и положили их в рюкзак. Однако охрана площадки заметила воров, те бросили рюкзак и убежали. Позже они решили вернуться за украденным, там их и задержали. Первом фигуранту 23 года, не женат, детей нет, ранее не судимый. Второму 19 лет, он женат и есть ребенок, тоже без судимости.

Суд признал их виновными в краже, но освободил от трехлетнего срока в тюрьме при условии испытательного срока в один год. За этот год они должны периодически появляться для регистрации и сообщать об изменении места работы и проживания, а также прочитать следующие произведения:

Повесть «Приключения Тома Сойера», 1876 год, автор — Марк Твен;

Роман «Приключения Гекльберри Финна», 1884 год, автор — Марк Твен;

Приключенческая повесть «Белый Клык», 1906 год, автор — Джек Лондон;

Стихотворение Тараса Шевченко «Минають дні, минають ночі...», 1845 год.

Испытательный срок им дали за «искреннее раскаяние» и содействие расследованию.