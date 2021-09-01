В Британии сторонника белого господства приговорили к чтению класической литературы

В Великобритании 21-летнего неонациста, сторонника превосходства белой расы Бена Джона приговорили к двум годам условно и чтению классической литературы.

Об этом пишет The Mirror.

Бывшего студента университета Де Монфор судили за хранение инструкций по изготовлению взрывчатки и более десяти тысяч текстов праворадикального толка. Присяжные сочли его виновным в хранении полезной для подготовки теракта информации. За это Джону могло грозить 15 лет лишения свободы.

Джон был включен в антитеррористическую государственную программу «Предотвращение», которая выявляет сторонников экстремистских взглядов на ранних этапах. Он несколько раз получал предупреждения от властей, но продолжал выступать против ЛГБТ-сообщества, иммигрантов и либералов. Вскоре он назвал себя членом «фашистского подполья Линкольна» и написал манифест.