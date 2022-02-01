В Швеции ворон привлекут к уборке окурков с улиц города

Птицы будут выполнять эту задачу, получая немного еды за каждый окурок, который они поместят в специальную машину. Основатель компании, которая разработала этот метод, заявил, что птицы участвуют на добровольной основе. К проекту привлекут новокаледонских ворон, которые рассуждают не хуже семилетнего ребенка, что делает их самыми умными птицами для этой работы: их легче учить и у них больше шансов учиться друг у друга. В то же время снижается риск того, что они ошибочно съедят какой-нибудь мусор.

В Швеции компания разработала стартап, в котором вороны будут собирать выброшенные окурки с улиц и площадей города Седертелье (пригород Стокгольма).

Фонд Keep Sweden Tidy Foundation сообщает, что ежегодно на улицах Швеции остается более 1 миллиарда окурков, что составляет 62% всего мусора. Город Седертелье тратит 20 миллионов шведских крон (более $200 тысяч) на уборку улиц. Этот метод уборки по привлечению ворон может сэкономить не менее 75% расходов, связанных с уборкой окурков в городе.

После пилотного запуска проект развернут по всему городу.