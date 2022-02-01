У Швеції ворон залучать до прибирання недопалків з вулиць міста

Птахи будуть виконувати це завдання, одержуючи трохи їжі за кожен недокурок, який вони помістять у спеціальну машину. Засновник компанії, яка розробила цей метод, заявив, що птахи беруть у цьому участь на добровільній основі. До проєкту залучать новокаледонських ворон, які міркують не гірше за семирічну дитину, що робить їх найрозумнішими птахами для цієї роботи: їх легше вчити і вони мають більше шансів вчитися одне в одного. Водночас знижується ризик того, що вони помилково зʼїдять якесь сміття.

У Швеції компанія розробила стартап, в якому ворони будуть збирати викинуті недопалки із вулиць та площ міста Седертельє (передмістя Стокгольму).

Фонд Keep Sweden Tidy Foundation повідомляє, що щорічно на вулицях Швеції залишається понад 1 мільярд недопалків, що становить 62% всього сміття. Місто Седертельє витрачає 20 мільйонів шведських крон (понад $200 тисяч) на прибирання вулиць. Цей метод прибирання із залучення ворон може заощадити не менше 75% витрат, повʼязаних із прибиранням недопалків у місті.

Після пілотного запуску проект розгорнуть у всьому місті.