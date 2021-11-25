В Амстердаме аэропорт завел свиней, чтобы те отпугивали птиц

В Нидерландах, в амстердамском международном аэропорту «Схипхол» в рамках пилотного проекта завели 20 свиней, чтобы сократить количество птиц, которые врезаются в самолеты.

Об этом сообщает CNN.

Столкновения самолетов с большими птицами, такими как гуси, могут представлять серьезную опасность, особенно если птицу затянет в двигатель. В 2020 году в аэропорту было около 150 столкновений с птицами.

Свиней завели в сентябре, чтобы попытаться снизить это число. Животные паслись на 200 сотках между двумя взлетно-посадочными полосами, где недавно собирали сахарную свеклу (аэропорт «Схипхол» обратился к ферме и спросил, смогут ли свиньи съесть остатки урожая, которые привлекают гусей и других птиц).