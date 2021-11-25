Пекельце

В Амстердаме аэропорт завел свиней, чтобы те отпугивали птиц

Автор:
Ангелина Шеремет
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В Нидерландах, в амстердамском международном аэропорту «Схипхол» в рамках пилотного проекта завели 20 свиней, чтобы сократить количество птиц, которые врезаются в самолеты.

Об этом сообщает CNN.

Столкновения самолетов с большими птицами, такими как гуси, могут представлять серьезную опасность, особенно если птицу затянет в двигатель. В 2020 году в аэропорту было около 150 столкновений с птицами.

Свиней завели в сентябре, чтобы попытаться снизить это число. Животные паслись на 200 сотках между двумя взлетно-посадочными полосами, где недавно собирали сахарную свеклу (аэропорт «Схипхол» обратился к ферме и спросил, смогут ли свиньи съесть остатки урожая, которые привлекают гусей и других птиц).

Первое преимущество этого проекта заключается в том, что свиньи помогают сделать местность менее привлекательной для птиц, поскольку съедают их пищу. Вторая — как мясоеды, свиньи также стараются ловить гусей, которые приземляются в поле для отдыха. И хотя свиньи не могут двигаться достаточно быстро, чтобы поймать гусей, их попытки сделать это означают, что они действуют как живые чучела и отпугивают птиц.

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schiphol / Instagram

Свиней предоставила небольшая компания Buitengewone Varkens, которая выращивает животных на открытом воздухе. Там были несколько удивлены таким запросом аэропорта, однако не отказали.

Успех проекта сейчас определит анализ активности птиц в этом районе в то время, когда были свиньи, по сравнению с тем, когда их не было. Если результаты будут хорошие, свиней оставят.

В аэропорту и так уже работает 20 «птичьих диспетчеров»: они используют лазерные лучи и звуки, чтобы их прогонять. Аэропорт также высаживает специальные виды трав, чтобы сделать эту местность максимально непривлекательной для птиц.