В Англии фермеры приобрели альпак, чтобы те были «бодигардами» для индюков и защищали их от лисиц

В Англии владельцы индюшачьей фермы привезли из Южной Америки альпак, чтобы те защищали птиц от голодных лисиц, которые постоянно наносят ущерб бизнесу — особенно это ощутимо перед Рождеством.

Об этом сообщает Mirror.

Речь идет о ферме Copas Traditional Turkeys в графстве Беркшир. Владелец фермы господин Копас рассказал, что альпаки используются во всем мире для отпугивания диких собак и койотов.

«У нас всегда были собаки, которые охраняют птиц, но они не могут находиться на пастбище все время, в отличие от альпак, которые остаются там днем и ночью», — добавил он.