Канадский депутат помочился во время онлайн-заседания парламента. В апреле он расхаживал голым перед коллегами

Член канадского парламента Уильям Амос вновь попал в неловкую ситуацию. Он помочился перед коллегами во время онлайн-заседания Палаты общин, не зная, что камера компьютера фиксирует весь процесс.

Об этом пишет CNN.

Амосу пришлось извиняться и обещать «разобраться с проблемой». Он решил временно оставить пост в комитете дел ветеранов и секретаря министра промышленности.

«Во время заседания, находясь у себя дома, я помочился в туалете, не осознавая, что веб-камера включена. Мне очень стыдно за свои действия. Это было случайно и ничего не было видно, но это абсолютно неприемлемо», — написал депутат в Twitter.

В прошлом месяце Амос уже попадал в скандал из-за «игнорирования» веб-камеры. Во время онлайн-заседания он предстал перед коллегами в голом виде на фоне флага Квебека, муниципалитет которого он представляет. Амос назвал это «досадной ошибкой» и заявил, что переодевался после пробежки.