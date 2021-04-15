Депутат парламента Канады появился обнаженным на онлайн-заседании. Он объяснил это переодеванием после пробежки

В Канаде член парламента Уильям Амос голым участвовал в заседании Палаты общин. Об этом сообщает ABC News.
Уильям Амос представляет муниципалитет Понтиак в Квебеке с 2015 года. Очередное заседание Палаты в формате видеоконференции состоялось в среду, 14 апреля — тогда коллеги и увидели его полностью обнаженным.
На скриншоте видно, что Амос стоит за столом между флагами Квебека и Канады, его интимные части прикрыты, вероятно, мобильным телефоном, который он держит в руке.
Впоследствии депутат направил коллегам электронное письмо, в котором заявил, что «это была досадная ошибка».
«Моя видеокамера случайно включилась, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин за этот непреднамеренный инцидент. Очевидно, это была ошибка, и такого больше не повторится», — отметил Амос.
Внимание к этому инциденту привлекла депутат от оппозиционной партии «Квебекский блок» Клод ДеБельфьой. Она напомнила, что члены парламента мужского пола должны носить пиджак и галстук, а также рубашку, нижнее белье и брюки. Позже спикер парламента Энтони Рота поблагодарил ДеБельфьой за ее «наблюдательность» и отметил, что он ничего не видел. Спикер добавил, что депутатам нужно всегда быть бдительными, когда они находятся рядом с камерой и микрофоном.