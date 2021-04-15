Депутат парламента Канады появился обнаженным на онлайн-заседании. Он объяснил это переодеванием после пробежки

В Канаде член парламента Уильям Амос голым участвовал в заседании Палаты общин. Об этом сообщает ABC News.

Уильям Амос представляет муниципалитет Понтиак в Квебеке с 2015 года. Очередное заседание Палаты в формате видеоконференции состоялось в среду, 14 апреля — тогда коллеги и увидели его полностью обнаженным.

На скриншоте видно, что Амос стоит за столом между флагами Квебека и Канады, его интимные части прикрыты, вероятно, мобильным телефоном, который он держит в руке.

1 2

Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран National Post

Впоследствии депутат направил коллегам электронное письмо, в котором заявил, что «это была досадная ошибка».