В Японии во время движения поезда машинист вышел из кабины в туалет. Теперь ему грозит наказание

В Японии машинисту скоростного поезда грозит дисциплинарное наказание за то, что он на несколько минут вышел из кабины, чтобы сходить в туалет, а управление поездом поручил кондуктору без опыта и прав на это. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в воскресенье 16 мая утром, когда поезд ехал в центральную префектуру Сидзуока. 36-летний водитель попросил кондуктора, у которого не было водительского удостоверения, управлять поездом, который двигался со скоростью 150 км/ч. Водитель потом объяснил, что у него разболелся живот, и ему срочно нужно было воспользоваться туалетом. На месте его не было где-то три минуты.