У Японії під час руху поїзда машиніст вийшов з кабіни в туалет. Тепер йому загрожує покарання

У Японії машиністу швидкісного потягу загрожує дисциплінарне покарання за те, що він на кілька хвилин вийшов з кабіни, щоб сходити в туалет, а управління потягом доручив кондуктору без досвіду та прав на це. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався вранці у неділю, 16 травня, коли поїзд їхав у центральну префектуру Сідзуока. 36-річний машиніст попросив кондуктора, у якого не було водійського посвідчення, управляти поїздом, який рухався зі швидкістю 150 км/год. Потім він пояснив, що у нього розболівся живіт і йому терміново потрібно було скористатися туалетом. На місці його не було приблизно три хвилини.