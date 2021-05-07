Пекельце

Российский Владивосток к 9 мая украсили флагами, похожими на знамена Императорского флота Японии

Автор:
Костя Андрейковец
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Во Владивостоке к 9 мая центральную площадь города украсили флагами, которые напоминают знамена Императорского флота Японии, ликвидированного в 1945 году.

По сути на флаг ВМС Японии наложили изображение Ордена победы.

Как сообщает местное издание PrimaMedia, на «украшение» пожаловались жители.

В пресс-службе администрации города обвинили в халатности подрядчика, который «неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц».

Прояпонскую атрибутику уже сняли.

  • В России к 9 мая регулярно возникают скандалы из-за ошибок. Часто на поздравительных билбордах оказываются солдаты Вермахта, СС или США, а в некоторых городах устраивают сомнительные акции, которые можно охарактеризовать словом «победобесие». Подобное иногда происходит в Украине и Беларуси.
  • В Витебской области на месте сожженной нацистами деревни Шуневка устроили «театрализованную реконструкцию» казни жителей. Действие, приуроченное к 9 мая, сопровождалось танцами и озвучкой из фильма.
  • В Житомире «отличился» депутат от ОПзЖ — его билборды с поздравлением к 9 мая украсили атакующие бойцы СС и перевернутый украинский флаг.