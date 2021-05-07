Российский Владивосток к 9 мая украсили флагами, похожими на знамена Императорского флота Японии

Во Владивостоке к 9 мая центральную площадь города украсили флагами, которые напоминают знамена Императорского флота Японии, ликвидированного в 1945 году.

По сути на флаг ВМС Японии наложили изображение Ордена победы.

Как сообщает местное издание PrimaMedia, на «украшение» пожаловались жители.

В пресс-службе администрации города обвинили в халатности подрядчика, который «неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц».

Прояпонскую атрибутику уже сняли.