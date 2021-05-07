Российский Владивосток к 9 мая украсили флагами, похожими на знамена Императорского флота Японии

Во Владивостоке к 9 мая центральную площадь города украсили флагами, которые напоминают знамена Императорского флота Японии, ликвидированного в 1945 году.
По сути на флаг ВМС Японии наложили изображение Ордена победы.
Как сообщает местное издание PrimaMedia, на «украшение» пожаловались жители.
В пресс-службе администрации города обвинили в халатности подрядчика, который «неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц».
Прояпонскую атрибутику уже сняли.
- В России к 9 мая регулярно возникают скандалы из-за ошибок. Часто на поздравительных билбордах оказываются солдаты Вермахта, СС или США, а в некоторых городах устраивают сомнительные акции, которые можно охарактеризовать словом «победобесие». Подобное иногда происходит в Украине и Беларуси.
- В Витебской области на месте сожженной нацистами деревни Шуневка устроили «театрализованную реконструкцию» казни жителей. Действие, приуроченное к 9 мая, сопровождалось танцами и озвучкой из фильма.
- В Житомире «отличился» депутат от ОПзЖ — его билборды с поздравлением к 9 мая украсили атакующие бойцы СС и перевернутый украинский флаг.