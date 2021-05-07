Російський Владивосток до 9 травня прикрасили прапорами, схожими на стяги Імператорського флоту Японії

У Владивостоку до 9 травня центральну площу міста прикрасили прапорами, які нагадують стяги Імператорського флоту Японії, ліквідованого у 1945 році.
По суті на прапор ВМС Японії наклали зображення Ордена перемоги.
Як повідомляє місцеве видання PrimaMedia, на «оздоблення» поскаржилися мешканці.
У пресслужбі адміністрації міста звинуватили у недбалості підрядника, який «неправильно розтлумачив умови, зазначені в каталозі оформлення вулиць».
Прояпонську атрибутику вже зняли.
- У Росії до 9 травня регулярно виникають скандали через помилки. Часто на вітальних білбордах опиняються солдати Вермахту, СС або США, а в деяких містах влаштовують сумнівні акції, які можна охарактеризувати словом «побєдобесіє». Подібне іноді відбувається в Україні та Білорусі.
- У Вітебській області на місці спаленого нацистами села Шуньовка влаштували «театралізовану реконструкцію» страти жителів. Дійство, приурочене до 9 травня, супроводжувалося танцями та озвучкою з фільму.
- У Житомирі «відзначився» депутат від ОПзЖ — його білборди з привітанням до 9 травня прикрасили атакуючі бійці СС і перевернутий український прапор.