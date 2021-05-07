Російський Владивосток до 9 травня прикрасили прапорами, схожими на стяги Імператорського флоту Японії

У Владивостоку до 9 травня центральну площу міста прикрасили прапорами, які нагадують стяги Імператорського флоту Японії, ліквідованого у 1945 році.

По суті на прапор ВМС Японії наклали зображення Ордена перемоги.

Як повідомляє місцеве видання PrimaMedia, на «оздоблення» поскаржилися мешканці.

У пресслужбі адміністрації міста звинуватили у недбалості підрядника, який «неправильно розтлумачив умови, зазначені в каталозі оформлення вулиць».

Прояпонську атрибутику вже зняли.