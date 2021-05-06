В Беларуси на мемориале провели «реконструкцию» сожжения жителей деревни нацистами. Действие сопровождалось танцами

В Витебской области (Беларусь) на месте сожженной нацистами деревни Шуневка устроили «театрализованную реконструкцию» казни жителей. Действие, приуроченное к 9 мая, сопровождалось танцами и озвучкой (вероятно) из фильма.

Видеозапись постановки опубликовал Telegram-канал Luxta.

На кадрах видно, как мужчины в форме офицеров Вермахта (или СС) в сопровождении полицая ведут женщин на «казнь» под звуки выстрелов и немецкой речи. Уже возле мемориала в танце их окружают девушки с красными лентами, имитируя огонь.

Газета «Витебские вести» написала, что реконструкцию «Помните, люди» организовали для учеников гимназии Полоцка.