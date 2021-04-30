В Житомире депутат от ОПзЖ разместил билборды с поздравлением к 9 мая. На них — немецкие военные и перевернутый флаг Украины

В Житомирской области депутат областного совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Черпицкий разместил поздравление жителей области с наступающим Днем победы над нацизмом 9 мая. Как выяснилось, на билбордах были изображены военные нацистской Германии и перевернутый украинский флаг.

Об этом пишет местное издание «20 минут».

Эту ситуацию позже в письме в редакцию прокомментировал нардеп и глава областной организации ОПзЖ Юрий Павленко. Он извинился за этот инцидент и подчеркнул, что осуждает его.

«Это просто недопустимо и этому нет оправдания! В связи с этим официально заявляю, что содержание этого одиозного изображения на борде не было предварительно согласовано К. Черпицким с руководством и активом ни Житомирской региональной партийной организации, ни нашей партии, полностью являясь недостойной самодеятельной инициативой самого К. Черпицкого», — заявил Павленко.

Он добавил, что 5 мая состоится заседание совета Житомирской организации ОПзЖ, где действиям Черпицкого дадут оценку.