У Малайзії літак змінив напрямок через змію на борту

Пекельце

William Hook / Unsplash

У Малайзії змінили внутрішній рейс авіакомпанії AirAsia після того, як борту виявили змію. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався 10 лютого. Літак прямував із міста Куала-Лумпур до Тавау. Кілька пасажирів помітили, що на борту літака знаходиться змія — і опублікували у соціальних мережах відео, як змія ковзає світловими панелями літака.

Тільки-но пілот дізнався про «зайця» на борту, літак перенаправили до міста Кучінг. Там його дезінфікували і, ймовірно, прибрали змію.

«Це дуже рідкісний інцидент, який час від часу може відбуватися на будь-якому літаку», — сказав капітан літака у коментарі CNN.

Випадки зі зміями на борту літаків рідкісні, але все ж таки трапляються. Так, наприклад, у 2012 році пасажир, який був власником магазину для рептилій, провіз контрабандою кобру в ручній поклажі рейсу Egyptair. Чоловіка викрили тоді, коли змія вирвалася на волю і вкусила його за руку.

Змії також ненавмисно потрапляють у літаки: у 2016 році шотландка поверталася з відпустки в Австралії і вже у повітрі зрозуміла, що у її взутті — плямистий пітон (неотруйний).